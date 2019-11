Allerta a Levante Liguria cessa alle 13

(ANSA) - GENOVA, 5 NOV - L'allerta meteo per piogge diffuse nel Levante della Liguria viene declassata e torna a breve da arancione a gialla per concludersi alle 13. Dopo i rovesci della notte sul Levante della regione, spiega Arpal, le celle temporalesche che si sono formate in mattinata sono andate in direzione della Toscana.Nella notte le precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del Levante. Sulle 12 ore le cumulate più importanti hanno interessato il versante toscano del Magra: 117.6 millimetri a Parana, 82 a Bosco di Rossano, 80.6 a Rocca Sigillina. Sul versante ligure si segnalano i 66 millimetri di Brugnato mentre la stazione di Pratomollo, nel comune di Borzonasca (Genova), ha segnato 71 millimetri. I corsi d'acqua monitorati hanno risposto alle piogge della notte, ma successivamente sono rientrati al di sotto del primo livello di guardia. Venti di libeccio forti con raffiche di burrasca, hanno toccato a Casoni di Suvero (comune di Zignago, La Spezia) i 163,1 km/h e a La Spezia città i 112,7 km/h.