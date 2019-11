Liguria, allagamenti e vento forte

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi nel Ponente Ligure dove permane l'allerta gialla diramato dall'Arpal. Una persona e' stata sfollata dal proprio appartamento a Sanremo a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia costante. Sempre a Sanremo due giovani, rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato.

Nell'entroterrra di Sanremo si e' aperto un cratere sulla strada dei Due Valloni mentre diversi alberi si sono schiantati sulle auto parcheggiate a Ventimiglia. Problemi anche nel levante Ligure dove l'allerta e' arancione. Uma tromba d'aria ha investito Lavagna facendo volare via il tetto di alcune abitazioni. Non si registrano, al momento, feriti.