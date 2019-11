Ranieri a tifosi, lotteremo sempre

Claudio Ranieri vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio col Lecce arrivato in pieno recupero: "Il gol è stato frutto della nostra tenacia e dovremo mostrare lo stesso spirito a Ferrara". La trasferta di lunedì sera a Ferrara contro la Spal è uno scontro diretto per la salvezza e il tecnico manda un messaggio alla tifoseria che ha sonoramente fischiato la squadra mercoledì sera: "Devono sapere che lotteremo sempre fino in fondo, al di là del risultato". Non è un periodo fortunato ma il tecnico plaude al carattere dei suoi ragazzi: "Dopo il Lecce ho fatto i complimenti perché i miei giocatori hanno combattuto. Stiamo affrontando squadre che sono nel pieno della loro condizione fisica e mentale Ma noi non dobbiamo mollare di un centimetro. Ora le cose a noi non riescono, ma abbiamo due possibilità: mollare o lottare". Pr il tecnico blucerchiato, c'è un dubbio per la trasferta romagnola.

E il dubbio è legato a Quagliarella che ha un problema all'adduttore