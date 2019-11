Allerta chiude il cimitero cimitero di Sanremo nel giorno dei defunti

Polemica a Sanremo per la chiusura, nel giorno della ricorrenza dei defunti, del cimitero monumentale, a causa dell'allerta meteo gialla. "Cimitero chiuso per allerta meteo": era scritto su un cartello affisso sul cancello del cimitero, dove da anni, centinaia di tombe sono inagibili per problemi strutturali e per questo con l'allerta viene chiuso. Ma la protesta dei cittadini, anche in considerazione del fatto che non stesse piovendo, ha spinto il Comune ad aprire il camposanto, ma se la situazione meteo dovesse peggiorare il cimitero verrà ancora chiuso.

Non è l'unica polemica che investe in questi giorni i cimiteri a Sanremo. Le agenzie funebri lamentano l'impossibilità di completare le inumazioni per la chiusura dell'ufficio comunale che autorizza le sepolture. "Ieri era festa e l'ufficio era chiuso - dice Walter Farina delle Onoranze Funebri di via Marsaglia - Oggi non c'è nessuno. Finiti i funerali le salme devono andare al deposito di Valle Armea e lunedì potrà essere tumulata".