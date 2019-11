Toti, costruire qualcosa con Carfagna e FI

"Ho ribadito a Mara Carfagna che a me piacerebbe prima o poi costruire non solo con lei ma con tante persone, anche con Forza Italia se ci stesse, qualcosa che ambisca a tornare a crescere in un centrodestra che vince le elezioni ma sui muscoli della Lega e di Fratelli d'Italia". E' l'obiettivo indicato dal presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti ad Agorà su Rai 3. "Mara Carfagna è un esponente importante del centrodestra, vicepresidente della Camera, è evidente che nei giorni scorsi ha vissuto dei momenti di difficoltà con Forza Italia, come accade spesso a molti esponenti di quel partito, io cerco di rianimare l'ala moderata del centrodestra, mi piace confrontarmi con tutti - dice Toti spiegando le ragioni dell'incontro privato con Carfagna - Ci siamo detti che la nostra metà campo è il centrodestra, al di là di qualche voce che è corsa anche su Mara, ma l'ho trovata convintamente decisa a rimanere nel centrodestra. I rapporti con Forza Italia se li deve vedere lei".