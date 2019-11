Rinnova il look senza pagare, arrestata

(ANSA) - GENOVA, 1 NOV - Per cambiare il proprio look ha pensato di saccheggiare un negozio di abbigliamento del centro di Genova, ma è stata notata da un addetto della sicurezza e arrestata. Nei guai è finita una giovane che in un negozio a due passi da via XX Settembre aveva rubato un paio di scarpe, tre maglioni, tre gonne e una cintura in pelle. Quando la donna è passata dalle barriere antitaccheggio è scattato l'allarme e l'addetto alla sicurezza l'ha bloccata e chiamato la Polizia municipale. E' accaduto mercoledì mattina. Gli agenti hanno preso in consegna la giovane che ha mostrato la merce: tutta era senza il dispositivo anti taccheggio, tranne le scarpe. Ha ammesso di essersi impossessata della merce da cui aveva tolto l'antifurto con un paio di forbici e un accendino, che ha consegnato agli operatori, e ha fatto ritrovare i dispositivi anti taccheggio rimossi dai prodotti in un paio di scarpe in esposizione. La giovane è stata giudicata con rito direttissimo: arresto convalidato senza imporre altre misure restrittive.