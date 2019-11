Giovane pusher con 1 kg droga, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 1 NOV - La polizia ha arrestato un ragazzo di 18 anni, di origini lituane, trovato in possesso di quasi un chilo di marijuana e hashish. Lo spacciatore è stato scoperto dagli agenti delle volanti a Oregina, in via Capri. I poliziotti hanno trovato nell'appartamento oltre alla droga anche 1.600 euro e un bilancino di precisione.