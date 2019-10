Bucci festeggia 60 anni: "Per regalo il ponte ad aprile"

Il sindaco di Genova Marco Bucci festeggia il suo sessantesimo compleanno tornando alla sua antica passione, la chimica, materia in cui è laureato. In mattinata ha visitato gli stand del Festival della Scienza e incontrando i volontari, gli organizzatori dell'evento e i tanti bambini e ragazzi presenti. Nessuna candelina da spegnere ma uno, anzi due, desideri espressi. "Il primo è quello di veder realizzato il nuovo ponte entro la fine di aprile, a Natale si vedranno le campate - ribadisce il sindaco e commissario per la ricostruzione - ma il regalo più grande sarebbe che Genova tornasse a essere una grande città, in grado di competere con le migliori città europee, e perché ciò accada è necessario anche un atteggiamento degli stessi genovesi". Sul Festival della Scienza, la cui 17esima edizione si chiuderà il 4 novembre, parole di stima: "E' un evento di cui andiamo orgogliosi, vogliamo continui a crescere perché non è solo importante in sé e per gli studenti ma anche in termini di visibilità per Genova". (ANSA).