Mostre: Bernardo Strozzi a Palazzo Bianco di Genova

Dalla cuoca protagonista di una tavola di Topolino, al pifferaio per arrivare alla Madonna con Bambino e San Giovannino: sono alcune delle opere di Bernardo Strozzi (1582-1644) esposte a Palazzo Bianco, a Genova, nella mostra dedicata all'artista genovese. L'esposizione, promossa dal Comune, è un percorso parallelo alla monografica dedicata a Strozzi in corso a Palazzo Lomellino, sempre a Genova: è possibile visitare le due mostre con un ticket unico. A Palazzo Bianco è esposta una selezione di 12 opere più rappresentative tra quelle conservate nelle collezioni civiche, gran parte proviene dalla quadreria della famiglia Brignole Sale. "Sono alcuni capolavori dei musei civici - dice Raffaella Besta, direttore dei Musei di Strada Nuova - che mostrano il percorso da una produzione giovanile arrivando alla produzione tardo manierista, fino ad arrivare a icone celebri, come il pifferaio o la cuoca, diventata icona di questo lavoro e che è la prima immagine che appare su google appena si digita la parola cuoca".