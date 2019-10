Genova installa altre 100 telecamere

(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - Approvato in Giunta a Genova il progetto che consentirà di ampliare, con 101 nuove telecamere, la videosorveglianza dei Municipi Medio Levante e Centro Ovest.

Il progetto accede al finanziamento del "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana" del Ministero dell'Interno e permetterà il potenziamento della videosorveglianza già esistente e condivisa con le forze dell'Ordine nei quartieri Foce, Albaro, Sampierdarena e San Teodoro. Il costo complessivo del progetto ammonta a 386 mila euro; resterà a carico del Comune di Genova solo il 10% dell'importo. "E' un nuovo, importante tassello che va a comporre in modo sempre più efficace un sistema per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini - dichiara l'assessore Stefano Garassino - al quale la nostra amministrazione sta lavorando da tempo, di concerto con tutte le Forze dell'ordine. Le videocamere sono ormai uno strumento essenziale per garantire alla comunità un livello più elevato di sicurezza".