Ultimo saluto a Pierangelo Massa

La bandiera blu della Uil con quella rossa della FLM, la federazione dei lavoratori metalmeccanici che contribuì a far nascere unendo le sigle sindacali, e una coccarda con i colori della Sampdoria sono state posate sulla bara di Pierangelo Massa durante il suo funerale. Alla cerimonia per lo storico segretario della Uil (2006-2017) nella chiesa di S Francesco da Paola, i colleghi della Uil, quelli di tutte le altre sigle sindacali, e molti dirigenti di azienda, con i quali si era spesso confrontato, e tanti lavoratori, con i quali manteneva un rapporto costante di dialogo. "Era un sindacalista a tutto tondo - ha detto il segretario generale Carmelo Barbagallo - l'ho conosciuto 50 anni fa, quando eravamo delegati, io della Fiat e lui di Italsider e abbiamo iniziato un percorso di solidarietà e giustizia sociale. Aveva tante idee, come il progetto di una sede dell'associazione anziani della Uil sotto Ponte Morandi, le tante iniziative per l'invecchiamento attivo, noi cercheremo di portarle avanti".