Rapine a donne sole e anziani, 3 arresti

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - La polizia ha arrestato tre persone di nazionalità diverse - un peruviano, un marocchino e un ecuadoriano -, e di età compresa tra i 23 e i 43 anni, accusati di due rapine e un furto messi a segno a marzo, aprile e a giugno nel centro storico di Genova. La squadra mobile ha scoperto che la sera del 30 marzo i due sudamericani avevano rapinato la borsetta e lo smartphone ad una ragazza che rientrava a casa dal lavoro, aggredita mentre saliva le scale del palazzo in via della Maddalena. Una settimana dopo, in vico Spinola, il peruviano è entrato nuovamente in azione ma questa volta con un complice marocchino: hanno strappato un telefono a un anziano con problemi di deambulazione. In soccorso della vittima erano arrivati due giovani stranieri che hanno inseguito gli scippatori riuscendo a bloccare il sudamericano. Infine, nella notte del 25 giugno, in via Gramsci, l'ecuadoriano aveva rapinato una donna di origini francesi, minacciandola con una bottiglia di vetro rotta e portandole via uno smartphone.