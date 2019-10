Ramirez salva la Samp tra i fischi, Lecce impresa sfiorata

All'inferno e ritorno per la Sampdoria che solo in pieno recupero, grazie ad un colpo di testa di Ramirez, pareggia contro un Lecce rimasto in dieci dal 27' della ripresa, espulso Tachtsidis, e passato in vantaggio nel primo tempo con Lapadula. Sampdoria subito aggressiva e pericolosa dopo appena due minuti con Bonazzoli ma Gabriel è attento. Il Lecce ribatte colpo su colpo e all'ottavo passa in vantaggio grazie a Lapadula. Sugli sviluppi di un corner battuto dai salentini Colley svetta di testa respingendo ma la sfera finisce sui piedi di Sachov che finta il tiro prima di servire l'attaccante ex Genoa in area, Lapadula controlla e batte Audero complice una difesa di casa imballata. In pieno recupero traversa di Falco e respinta di Ferrari con il corpo anche se in tempo reale il tocco sembrava di mano tanto che l'arbitro aveva espulso il giocatore e assegnato un rigore al Lecce. L'intervento del Var fa cambiare idea a Massa e sul taccuino ci finisce solo Tachtsidis per proteste. Il tempo si chiude comunque con i padroni di casa in svantaggio e contestati dai propri tifosi.

Al rientro dagli spogliatoi Ranieri inserisce Ramirez per Barreto arretrando Bertolacci e disegnando una Samp più offensiva. L'episodio che cambia la partita arriva al 27' con Tachtsidis espulso per doppia ammonizione. L'uomo in più porta la Sampdoria a comandare il gioco con un lungo possesso palla che si infrange spesso sul muro giallorosso. Al 38' una deviazione di tacco di Quagliarella su tiro di Depaoli finisce di poco a lato. Il finale è un monologo sampdoriano e in pieno recupero arriva il pareggio con un colpo di testa di Ramirez sugli sviluppi di un angolo. Il gol non basta però a placare gli animi dei tifosi di casa che al triplice fischio invitano i giocatori a tirare fuori gli attributi.