Juve, col Genoa anche Higuain in dubbio

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - "Pjanic ha un affaticamento all'adduttore, vedremo se potrà giocare. Higuain è uscito dal campo con punti di sutura oltre che un po' scosso". Maurizio Sarri traccia un bilancio degli infortunati alla vigilia del turno infrasettimanale contro il Genoa: "Oggi valuterò se entrambi potranno essere della partita, ieri Pjanic non era a posto per allenarsi - ha spiegato il tecnico -. Bentancur si è allenato mentre Douglas Costa si è riaggregato al gruppo ma viene da 45 giorni di inattività, valuterò se sarà a disposizione per un piccolo pezzo di partita".

Dubbi sul modulo da adottare, vista l'indisponibilità di Ramsey e le condizioni di Higuain: "Cuadrado nel tridente? Se non dovesse esserci Gonzalo diventa difficile pensare di proporre un 4-3-3".