Teatro Nazionale di Genova a Livermore

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - E' Davide Livermore il nuovo direttore del Teatro Nazionale di Genova. Lo ha deciso questa mattina il Consiglio d'Amministrazione del Teatro. Livermore subentra a Angelo Pastore che aveva assunto l'incarico nel 2015. Torinese di nascita, 53 anni, dal 2015 al 2017 è stato sovrintendente e direttore artistico del Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia. Attivo come regista d'opera e di prosa dal 1998, nella sua eclettica carriera ha lavorato anche come scenografo, costumista, lighting designer, ballerino, sceneggiatore, attore e insegnante, oltre a esibirsi come cantante nei più importanti teatri del mondo accanto ad artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras o Mirella Freni, con registi quali Luca Ronconi, Andrei Tarkovsky o Zhang Yimou. Tra i suoi lavori più recenti segnaliamo la regia dello spettacolo "Elena" di Euripide, presentato lo scorso maggio al Teatro Greco di Siracusa con un caloroso successo di critica e di pubblico.