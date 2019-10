Rapallo saluta studenti campioni a Dubai

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e il presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico hanno incontrato all'Istituto Fortunato Liceti gli studenti che hanno partecipato con successo al First Global Challenge di Robotica a Dubai. Nell'aula magna, dove si stavano svolgendo gli "Hackathon", le maratone progettuali tra gruppi di studenti, il preside Norbert Künkler ha spiegato che tutto il progetto Hydrocarbot è iniziato con un "Hackathon" lo scorso inverno.

L'avventura ha portato i ragazzi a vincere le Olimpiadi Nazionali di Robotica e al First Global Challenge di Robotica dove sono arrivati secondi. "Siamo molto orgogliosi - ha detto Carlo Bagnasco - hanno dimostrato che con volontà e tenacia si può arrivare lontano. Il secondo posto tra 191 nazioni non era scontato. L'avventura è iniziata dopo i tragici eventi dell'autunno scorso, quando il gruppo di studenti hanno voluto realizzare qualcosa che potesse aiutare la pulizia del mare