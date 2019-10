Molestava ragazzine per strada,arrestato

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - I carabinieri hanno individuato e arrestato un uomo di 47 anni accusato di avere molestato cinque donne, di cui tre minorenni, in pieno centro a Genova. I militari del nucleo operativo della compagnia centro hanno eseguito una misura agli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo seguiva le vittime in pieno giorno e poi, vicino alle fermate di bus e metro, aggrediva le vittime. In tre casi si è trattato di studentesse tra i 13 e i 17 anni. Gli episodi si sono verificati tra maggio e ottobre di quest'anno. L'uomo, disoccupato e ospite di una comunità alloggio, è stato identificato grazie alle telecamere dei negozi del centro e alla descrizione fornita dalle donne.