Imprenditore-pusher arrestato a Spezia

Lo scorso febbraio era stato rapito e rapinato perché ritenuto responsabile di aver rubato 30 chili di hashish da un capanno che aveva affittato a una coppia di maghrebini. A distanza di mesi, e nell'ambito delle stesse indagini, l'uomo è stato arrestato per spaccio di droga e per aver ceduto stupefacente a alcune donne in cambio di prestazioni sessuali. Protagonista della vicenda è un imprenditore residente in Val di Magra (La Spezia) arrestato dai carabinieri di Sarzana a conclusione dell'indagine 'Deja vu' iniziata lo scorso inverno proprio in per il rapimento dello stesso imprenditore. All'epoca vennero arrestati due cittadini del Marocco e uno romeno ma nel proseguo delle indagini i carabinieri hanno accertato che anche l'imprenditore spacciava stupefacenti, vendendo hashish a un altro cittadino marocchino domiciliato a Viareggio in cambio di cocaina. Anche il nordafricano è stato arrestato. I carabinieri hanno anche sequestrato 570 grammi di hashish all'imprenditore.