Samp ancora malata, il Bologna vince 2-1

La cura Ranieri non ha ancora fatto guarire la Sampdoria, ancora ultima in classifica. Dopo il pari ottenuto contro la Roma anche con una prova di carattere, a Bologna i blucerchiati fanno un passo indietro. Escono dal Dallara sconfitti 2-1. La squadra ha giocato senza cattiveria e con elementi come Quagliarella e Gabbiadini spenti. Quest'ultimo è apparso per lunghi tratti anche indisponente, poi la rete del momentaneo pareggio lo ha ricaricato. Ma il gol non ha dato la scossa alla squadra. Il primo tempo è stato decisamente negativo, anche se chiuso sullo 0-0. Nella ripresa accade tutto: segna Palacio al 3', replica Gabbiadini con un gran sinistro al 19' e chiude la gara Bani al 33'. Il secondo tempo della Samp è stato più positivo del primo ma non è bastato per tenere testa a un Bologna trascinato da Palacio. Per la Samp resta il problema della sterilità dell'attacco, con appena 5 reti in 9 gare, mentre la difesa continua a prendere troppi gol: 18. Mercoledì arriva il Lecce: imperativo vincere.