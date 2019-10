Ancorati in baia di Paraggi nell'area marina protetta di Portofino: denunciati

Gettano le ancore delle loro imbarcazioni nella baia di Paraggi e vengono denunciati dalla Guardia costiera di Santa Margherita. Approfittando di una giornata con caratteristiche meteo di fine estate, i proprietari di tre barche a vela e tre a motore (due di queste oltre i 10 metri di lunghezza) hanno pensato di godersi il sole e le bellezze naturali della baia di Paraggi. Così hanno deciso di fermarsi, ma lì è vietato l'ancoraggio. La baia di Paraggi è inserita nell'area marina protetta di Portofino. In questa baia il regolamento vieta l'ancoraggio per preservare la prateria di posidonia oceanica che vive sul fondale. Le persone al comando delle imbarcazioni e dei natanti sorpresi dalla Capitaneria di porto, cinque italiani e un tedesco, sono state denunciate all'Autorità giudiziaria, come prevede la Legge quadro sulle aree protette.