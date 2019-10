Molesta donna, fermato camionista

(ANSA) - SAVONA, 26 OTT - Un autotrasportatore romeno è in stato di fermo perchè ritenuto responsabile di una aggressione a sfondo sessuale su una trentenne. E' accaduto la scorsa notte nella zona dell'autoporto, nei pressi del casello autostradale di Savona. Erano le 22 quando alcune amiche si sono dirette all'autogrill a ridosso della barriera autostradale per comprare del pane. Nell'area di servizio le donne hanno incrociato il camionista che avrebbe cominciato a molestare una trentenne del gruppo. La donna è riuscita a divincolarsi e a sfuggire al molestatore per poi chiamare il 112 che ha mandato sul posto la polizia. L'uomo è stato identificato dagli agenti della squadra mobile di Savona e bloccato. Il fermato è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre continuano le indagini per chiarire la vicenda.