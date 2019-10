Svuotata cisterna con cloroformio ferma su binari a Rapallo

Dopo le preoccupazioni espresse dai residenti, sono state riprese e concluse da Rfi le operazioni di bonifica del carro cisterna in sosta da un anno sul binario di Santa Margherita Ligure dopo lo sviamento di un treno merci nella vicina Rapallo. Anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini, Rfi ha completato le attività di bonifica della cisterna, già svuotata nel mese di luglio dal cloroformio attraverso una ditta specializzata e in accordo con la Procura, che sta concludendo le indagini. Rfi ha svolto le attività a propria cura e spese e regolarizzerà poi i costi ai soggetti che l'inchiesta in corso reputerà responsabili. A partire da oggi non sarà più necessaria la vigilanza del carro da parte di personale dedicato che per un anno intero ha presidiato la cisterna giorno e notte.