Stabilimenti balneari sconosciuti fisco

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Stabilimenti balneari sconosciuti al demanio o al fisco. Lo hanno scoperto il Demanio, insieme ai tecnici del comune di Genova e Arenzano, la capitaneria di porto e l'Agenzia delle entrate, al termine di una serie di controlli per contrastare l'evasione dei canoni demaniali, l'abusivismo edilizio e l'evasione fiscale. Attraverso una analisi delle banche dati sono emerse difformità tra le concessioni rilasciate dall'Ufficio demaniale del comune, le visure catastali e le planimetrie presenti nella banca dati dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Genova. Dai controlli sono emerse diverse irregolarità: uno dei più grandi stabilimenti balneari di Genova, dotato di bar, ristorante, cabine e parcheggio riservato per il catasto risultava inesistente. Sempre a Genova un magazzino veniva adibito a palestra, mentre ad Arenzano una struttura censita come ristorante-bar era usata anche come stabilimento balneare con relative cabine.