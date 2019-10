Ranieri: Samp dimostri di avere volontà

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - La ricetta di Ranieri per risollevare la Samp ultima in classifica è semplice: "La squadra deve avere la volontà per uscire da questa situazione". E a Bologna lo deve dimostrare per dare continuità di risultati dopo il pari casalingo con la Roma. "Non dobbiamo fermarci: dobbiamo fare una grande prestazione. Il Bologna ha dimostrato che gioca sempre senza paura, ha il carattere e la forza del suo allenatore ed è una buona squadra". In settimana Ranieri ha provato due moduli: il 4-4-2 e il 4-3-1-2. Ci sono ancora dubbi sulla formazione ma pare confermato il duo di attacco Gabbiadini-Quagliarella mentre a centrocampo rientrerà Ekdal e sarà affiancato da Jankto e Bertolacci. "Dobbiamo dare continuità. L'attacco va sbloccato, così come ci siamo aiutati in fase difensiva contro la Roma, dobbiamo aiutarci in attacco, come fatto per 15 minuti contro i giallorossi, quando siamo stati perfetti".