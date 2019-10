Manifestazione per nuovo ospedale Spezia

Sanità pubblica, nuovo ospedale del Felettino, garanzie per gli oltre 150 Oss che rischiano il posto di lavoro a causa del concorso regionale. Sono le motivazioni che hanno portato un migliaio di persone in piazza alla Spezia in una manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil. 'Toti! Viale! Vogliamo lavorare!' lo slogan urlato dagli Oss in corteo tra l'ospedale Sant'Andrea e il centro città. "Un nuovo ospedale è un diritto dei cittadini: chiediamo che sia pubblico, che siano mantenuti qui i finanziamenti per la costruzione" hanno detto i sindacati, che rispetto alle rassicurazioni della Regione sulla realizzazione dell'ospedale vogliono "vedere i fatti". Hanno partecipato sindaci, amministratori, politici e associazioni. Al centro la costruzione del nuovo ospedale del Felettino che rischia, dopo anni di impasse, di andare verso una rescissione contrattuale e verso una nuova gara d'appalto.

Presente il sindaco di Spezia Peracchini che ha rimarcato la necessità di una "sanità di qualità".