Inaugurata 'Lavanderia papa Francesco'

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco, ha inaugurato oggi a Genova la 'Lavanderia di Papa Francesco' voluta e realizzata dalla Comunità di Sant'Edidio in collaborazione con Procter & Gamble e Whirlpool. Il locale, che ospita quattro docce e un servizio, due lavatrici e due asciugatrici, si trova a pochi passi da Palazzo Reale, in piazza Durazzo e è il secondo in Italia: il primo si trova sotto il colonnato di Piazza San Pietro. "Queste opere sembrano piccole - ha detto il cardinale - ma non è così".

"Sono stati gli stessi homeless che ci hanno chiesto la possibilità di potersi lavare e lavare le proprie cose - ha detto Maurizio Scala, della Comunità di Sant'Egidio - e così è nata l'idea di aprire questo locale". "La nostra mission - ha detto Riccardo Calvi (Procter & Gamble) - è quella di migliorare la vita delle persone ogni giorno di più. E questo vogliamo fare anche qui a Genova. La prossima 'Lavanderia'? probabilmente a Napoli ma è la Comunità di Sant'Egidio che detta la strada".