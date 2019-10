Genoa: T.Motta, sensazioni buonissime

"Da oggi in poi noi dobbiamo essere una squadra difficile da battere per gioco e carattere". Alla vigilia dell'esordio con il Brescia le indicazioni del neo tecnico rossoblù Thiago Motta sono più di carattere psicologico che tattico. Per il nuovo mister del Grifone sarà un esordio assoluto in panchina dopo aver guidato solo l'under 19 del Psg: "Le mie sensazioni sono buonissime - ha detto -, i giocatori in allenamento hanno dato tutto e sono convinto che domani faremo una buona partita". "Non faccio molta distinzione tra il lavoro tattico e quello psicologico - ha spiegato anche Motta -. Oggi nel calcio possiamo passare molte istruzioni ai giocatori ma è più importante quello che hanno in testa. Per questo sono dell'idea che domani sera dovremo scendere in campo e dimostrare dal primo all'ultimo minuto di essere squadra".