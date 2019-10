Cdp apre nuova sede a Genova

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Una nuova sede a Genova per essere più vicini al territorio. Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato gli uffici di via Casaregis 83 R, con una cerimonia a palazzo Tursi, con istituzioni e imprenditori, supportata dalla firma di quattro protocolli di intesa, rispettivamente con il Comune di Genova per nuove infrastrutture e smart city, con Ansaldo Energia, Fincantieri e Saipem per rafforzare la filiera dei fornitori strategici. "Il programma di apertura dei nuovi uffici del gruppo Cdp parte dalla volontà di mettere il territorio al centro del nostro operato - ha dichiarato l'ad Fabrizio Palermo -. Siamo già presenti a livello locale con due realtà come Fincantieri e Ansaldo Energia, ma vogliamo esserlo anche per supportare tutto il mondo delle imprese e le iniziative sulle infrastrutture che con Regione e Comune stiamo sviluppando". Ci saranno 2 persone dedicati al dialogo con le imprese e altri 2 saranno l'interfaccia per gli enti pubblici, 4 persone in più che si uniranno al team già presente a Genova