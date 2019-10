Bucci, per avere la Gronda pronti a risalire il Tevere

"Se prima di Natale non partiranno i cantieri della Gronda autostradale nel Ponente di Genova, abbiamo già previsto di affittare una ventina di barche al lido di Ostia e di risalire il Tevere con la bandiera di San Giorgio per una grande manifestazione a Roma". Lo dichiara il sindaco Marco Bucci all'evento 'Liguria 2020-2025: la forza del territorio' organizzato dalla Lega in vista delle Regionali della prossima primavera. "Il Governo 'Conte uno' le richieste che abbiamo fatto ce le ha date con decreti legge. Da agosto scorso a oggi abbiamo chiesto ufficialmente al Governo di far partire la Gronda, che è la priorità numero uno per Genova e di far partire gli investimenti per il trasporto pubblico locale, non ho visto ancora niente", commenta Bucci.