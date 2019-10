'Sciopero' 10 minuti ultrà Genoa sabato

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Gli ultrà del Genoa danno il benvenuto a Thiago Motta ma annunciano uno 'sciopero' di 10 minuti contro il presidente Preziosi: la Gradinata Nord resterà vuota per i primi dieci minuti di Genoa-Brescia sabato prossimo. Lo hanno annunciato i gruppi della Gradinata in un comunicato: "La contestazione nei confronti di Preziosi non si è mai fermata - hanno spiegato -, nelle prime giornate non abbiamo voluto inasprirla. Purtroppo i risultati, dopo l' illusione iniziale, hanno reso tristemente ridicola la situazione". I tifosi lasceranno vuota la Gradinata Nord per i primi dieci minuti come segnale "di disprezzo sempre più forte nei confronti dell' azionista di maggioranza". Sottolineano "che nessuno vuole più Preziosi a Genova" ma vogliono dare il benvenuto a Thiago Motta, che sabato esordirà contro il Brescia sulla panchina del Genoa.

"Gli auguriamo - hanno aggiunto - di essere da allenatore anche la metà di quello che è stato da calciatore del Genoa e gli rivolgiamo in nostro bentornato".