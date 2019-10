Genova 'Capitale europea dello sport' nel 2024

Genova è stata designata "Capitale europea dello Sport 2024". A deciderlo è stata Aces Europa, la Federazione delle Capitali Europee dello Sport. La scelta porterà a Genova fondi europei per ristrutturare impianti e risorse per dare impulso all'economia turistico-sportivo. "Dopo esserci aggiudicati l'edizione 2022 della The Ocean Race di vela - dice il sindaco Marco Bucci - arriva un'altra grande sfida per Genova. Una sfida organizzativa ma soprattutto un'altra occasione per promuovere la città in tutta Europa. Ma anche un'altra testimonianza di come l'amministrazione comunale sia attenta ai grandi eventi sportivi". "Essere città europea dello Sport per il 2024 - sottolinea il governatore Giovanni Toti - è una grande vittoria, frutto di un importante lavoro di squadra che caratterizza la nostra azione di governo. Un traguardo prestigioso che sarà volano per l'economia della città".