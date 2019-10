Verso nomina commissario per nodo Genova

Si avvicina la nomina di un commissario straordinario per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova. Lo ha detto la ministra dei Trasporti Paola De Micheli al question time: "Dopo la costituzione del nuovo Governo - ha spiegato - sono state riprese le interlocuzione con i vari soggetti istituzionali coinvolti al fine di pervenire all'individuazione di una figura professionale che possa adempiere al meglio alle complesse e molteplici attività che la disposizione di legge demanda al commissario. Interlocuzioni che porteranno all'individuazione del commissario e all'avvio della conseguente procedura nei prossimi giorni". "Siamo molti soddisfatti - hanno commentato i deputati di Italia Viva Raffaella Paita e Luciano Nobili - per l'annuncio fatto dal ministro delle Infrastrutture De Micheli: grazie alla costante sollecitazione di Italia Viva, il governo nominerà un commissario nei prossimi giorni per la realizzazione del nodo ferroviario di Genova".