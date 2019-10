Buu a Vieira, supplemento di indagini

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Nessuna sanzione, almeno per ora, per i "buu" razzisti nei confronti di Ronaldo Vieira durante Sampdoria-Roma. E' quanto deciso dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha disposto "accertamenti supplementari" a cura della Procura Federale per acquisire elementi anche da parte del responsabile dell'Ordine pubblico.