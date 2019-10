Miccichè,singolare comportamentoPreziosi "Genoa si schierò per me in voto palese e poi approvò verbale"

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Parlando in assemblea dell'indagine della Procura Figc sulla sua elezione, il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha definito "singolare" il comportamento del n.1 del Genoa, Enrico Preziosi: ha sottolineato che Preziosi a distanza di un anno e mezzo (nelle dichiarazioni da cui è partita l'istruttoria) ha espresso dubbi sulla regolarità della procedura elettiva pur avendo al tempo il Genoa votato a favore di Miccichè in sede di votazione palese e approvando successivamente il verbale dell'assemblea.

