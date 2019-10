Samp-Roma, cori razzisti a Vieira

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - Episodi di razzismo al Ferraris in occasione della gara tra Sampdoria e Roma. Durante il primo tempo dal settore ospiti occupato da circa 2000 tifosi giallorossi si sono uditi "buu" razzisti nei confronti di Ronaldo Vieira, centrocampista di colore della Sampdoria.

L'episodio sarebbe stato ripetuto in più occasioni ed è stato annotato dal quarto uomo.

"L'AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell'individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista". Così la Roma con un post pubblicato su Twitter in seguito a quanto avvenuto nel pomeriggio a Marassi in occasione della gara con la Sampdoria.