Samp: cori tifosi contro Ferrero

Oltre cinquecento tifosi della Sampdoria in corteo dalla stazione Brignole fino allo stadio Luigi Ferraris: sono partiti verso le 13 e sono arrivati dopo circa un'ora allo stadio per assistere al match tra blucerchiati e la Roma. Era stato annunciato nei giorni scorsi come corteo per la Sampdoria, ma qualche coro contro il presidente Massimo Ferrero c'è stato. Momenti di tensione il quando il corteo lasciando la zona della stazione ha incontrato i tifosi romanisti: c'è stato qualche lancio di fumogeni, ma nessun contatto tra le tifoserie.

Allo stadio è stato esposto una grande striscione con scritto "Avanti Sampdoria combattiamo insieme".