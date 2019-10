Prime ore di allerta rossa in Liguria, pioggia attenuata

La Liguria è in allerta rossa nella zona centrale della regione dalle 20, ma nelle ultime tre ore le precipitazioni si sono progressivamente attenuate. Resta l'allerta rossa fino alle 15 di domani poi sarà arancione fino alle 24. Nel Ponente e nel Levante l'allerta è arancione fino a domani pomeriggio e poi diventerà gialla. Piove debolmente nell'Imperiese, sia sulla costa che nell'interno, fino a Noli (Savona). Pioggia intermittente e a macchia di leopardo nelle altre zone della regione. Continua a non piovere a Genova, è stato così per tutta la giornata. Da segnalare il passaggio del picco di piena a Piana Crixia (Savona) del torrente Bormida di Spigno. Piove a Savona, con alcune strada allagate Tutti gli altri torrenti, secondo Arpal, risultano al momento al di sotto dei limiti di guardia, ma alcuni rivi in val Bormida nel pomeriggio hanno esondato e ci sono stati vari smottamenti di lieve entità. (ANSA).