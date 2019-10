Maltempo: allerta arancione in Liguria, notte tranquilla

Notte tranquilla in Liguria dove per le province di Savona e Genova è stata proclamata allerta arancione dalla mezzanotte e per tutta la giornata di oggi per piogge intense e temporali (nelle province di Imperia e La Spezia l'allerta è gialla). Le precipitazioni più significate, dalle 22 di ieri sera alle 10 di stamani sono state registrate nel Savonese, in particolare sull'Albenganese e sulla Val Bormida con 147 millimetri di pioggia caduti a monte Settepani, nel Comune di Osiglia e 138 a Colle del Melogno , nel Comune di Maiolo. In tutte le altre zone della regione le piogge sono state assenti o non significative, secondo le stime di Arpal. I corsi d'acqua tra Savona e Genova sono in leggera discesa: il torrente Leira, a Voltri, nel ponente di Genova dove la perturbazione di inizio settimana aveva provocati allagamenti e smottamenti, è segnalato in discesa di 14 centimetri. Il mare e molto mosso e il vento di scirocco ha raggiunto gli 80 km orari a monte Pennello, nel ponente di Genova.

Le previsioni meteo annunciano un peggioramento dal tardo pomeriggio.

Ieri le situazioni di maggiore disagio c'erano state a Serra Riccò (Genova) dove è crollato un guado sul torrente Secca che ha interrotto l'unico passaggio carrabile verso una frazione raggiungibile ora solo con una passerella pedonale, e a Pigna (Imperia) dove ha esondato un ruscello traspornado pietre, situazione che ha minacciato alcune abitazione portando a sgomberare 15 persone. Disagi anche all'ospedale san Martino di Genova dove si è allagato il padiglione della senologia.