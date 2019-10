La Samp di Ranieri parte con un pari

Ci voleva Claudio Ranieri per regalare alla Samp il primo pareggio stagionale e chiudere la gara senza prendere gol (con Di Francesco era avvenuto solo una volta alla 4/a giornata 1-0 al Torino, unica vittoria blucerchiata in 8 turni). Una iniezione di fiducia per la peggior difesa del campionato prima del fischio d'inizio (16 reti subite). Il pari è arrivato al termine di una gara spigolosa e prima di emozioni contro una Roma segnata dagli infortuni che nel primo tempo ha perso anche Cristante e Kalinic con Dzeko costretto ad entrare in campo ancora convalescente per l'operazione allo zigomo. Il primo tempo è equilibrato, nella ripresa la Roma fa meglio, ma la Samp finisce bene dimostrando vitalità anche se si conferma sterile in attacco, il peggiore con 4 gol come l'Udinese. Sul finale Bonazzoli sfiora il vantaggio ma trova la paratona di Lopez. La Samp di Ranieri si presenta con una sorpresa: Bertolacci titolare in una squadra schierata con un 4-4-2.