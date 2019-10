Genoa: Andreazzoli ai saluti

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - Avventura ormai al capolinea per Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa. La sconfitta di Parma per 5-1 costerà caro al tecnico toscano. Il tecnico ha ammesso che il suo futuro è in mano alla società che intanto ha annullato l'allenamento previsto per domani pomeriggio.

La società sta valutando alcuni profili a partire dal sogno Gattuso. Ma sul tavolo ci sono anche i nomi di Guidolin, Carrera e Di Biagio.

Il presidente Enrico Preziosi avrebbe voluto esonerare l'ex tecnico dell'Empoli già dopo la sconfitta casalinga per 1-2 con il Milan il 5 ottobre, alla vigilia della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Ma la decisione di Stefano Pioli, che era la prima scelta, di andare al Milan e il no ricevuto da Gattuso, avevano convinto Preziosi a dare un'altra chance al tecnico fortemente voluto l'estate scorsa dopo il bel gioco mostrato dall'Empoli. La pesante sconfitta di Parma, salvo colpi di scena, ha segnato la fine dell'esperienza rossoblù di Andreazzoli.