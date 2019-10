Allerta rossa, sciopero nei porti di Genova e Savona

Sciopero da stasera alle 18 a domani alle 19 nei porti di Genova e Savona per allerta meteo rossa.

Questa la motivazione di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: "Vista l'assenza della divulgazione ufficiale delle linee di indirizzo in materia di allerta meteo in ambito portuale approvate recentemente dal Comitato igiene e sicurezza del porto di Genova, e della necessità di proseguire il percorso per affrontare le problematiche ancora irrisolte relative allo spostamento dei lavoratori nel percorso casa-lavoro così come la mancanza di risposte sull'istituzione una 'cellula istituzionale' del porto che prenda decisioni durante le allerta meteo per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori". I sindacati chiedono la convocazione urgente di un'incontro per affrontare tutte le problematiche riguardanti e collegate con l'allerta meteo. Resteranno attivi i servizi che riguardano sicurezza, vita di animali, salvaguardia di merci deperibili, approvvigionamenti essenziali, collegamenti da e per le isole.