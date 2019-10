Titolari bar donano vacanza a Ibiza ai dipendenti

I titolari del Café Van Gogh di Finale Ligure (Savona) hanno "premiato" i dipendenti regalando loro una vacanza di 4 giorni a Ibiza. Il locale appartiene a tre fratelli quarantenni, Mario, Lara e Nicol, che hanno voluto elargire il particolare "incentivo aziendale" a tutte le 12 persone che collaborano con il locale. Un gesto che riporta alla mente la filosofia di Brunello Cucinelli, l'imprenditore umbro noto per la sua attenzione a creare un ambiente di lavoro a misura d'uomo. E non è nemmeno la prima volta: "Da ormai 7 anni - raccontano i dipendent - ci regalano una vacanza. Amsterdam, Praga, Berlino, Parigi, Barcellona: ogni capitale è giusta per fare team building e fare festa, per poi ripartire alla grande dietro al bancone del bar tutti più uniti che mai".