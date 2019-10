Samp: Ranieri, a sbaglio segua reazione

"Ci vuole un soffio di vento positivo". Claudio Ranieri vuole partire da qui per il debutto della Sampdoria, tempo permettendo. Il neo mister blucerchiato chiede aiuto anche ai tifosi: "Ci devono spingere e magari perdonare gli errori che saranno fatti. Una cosa ho detto alla squadra: si può sbagliare ma voglio immediatamente la reazione".

Il tecnico non si sbilancia sul modulo (ma potrebbe essere il 4-3-1-2 usato gli anni scorsi da Marco Giampaolo) e ammette che in questi giorni "sono stato un po' psicologo e un po' allenatore. La cosa importante è il feeling tra me e i ragazzi, le premesse ci sono. Sono molto contento di quello che si sta instaurando". Le premesse ci sono tutte, adesso l'esame Roma può dire molto: "I giallorossi li conosco benissimo, spero di averli spiegati bene anche alla squadra", sorride sir Claudio che domani festeggerà 68 anni al cospetto della sua Roma: "Sarà sicuramente un'emozione ma la mia testa è solo per i tifosi: voglio farmi volere bene da loro".