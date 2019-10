Roma: Fonseca, sempre dura in casa Samp

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Nelle ultime dieci trasferte con la Sampdoria la Roma ne ha vinte solo due, è sempre una gara complicata. C'è stato poi il cambio di allenatore che può dare un spinta in più ai giocatori della Samp. In più c'è il rischio maltempo. Tutto questo rende la partita difficile ma siamo pronti e preparati". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida di Marassi. Il portoghese, che non sarà in panchina a causa della squalifica, è ancora indeciso riguardo all'utilizzo di Dzeko: "O il giocatore è in condizione di essere convocato o non parte, non c'è una convocazione simbolica. Dzeko si sta allenando da un paio di giorni con la squadra con una maschera protettiva (dopo l'operazione allo zigomo, ndr), è chiaro che le condizioni non sono ideali ma oggi avremo la rifinitura e alla fine valuteremo se potremo fare affidamento su di lui".