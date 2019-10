Consegnava droga a domicilio, arrestato

La polizia ha arrestato un ragazzo di 19 anni di origini peruviane che consegnava 'a domicilio' le dosi. Le indagini si sono concentrate sulla sua abitazione di via Cornigliano, dalla quale il ragazzo entrava e usciva continuamente per effettuare le consegne. Nei giorni scorsi i poliziotti hanno perquisito il suo appartamento. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stata una camera chiusa a chiave, che il giovane non voleva aprire. Una volta dentro la camera, però, gli investigatori hanno trovato decine di dosi di crack, vari bilancini di precisione e centinaia di euro in banconote di piccolo taglio.