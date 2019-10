In fiamme casa nell'imperiese, un morto

Una persona è morta nell'incendio di una casa a due piani in località Poggio a Castellaro (Imperia) nell'entroterra di Arma di Taggia. Si chiamava Vittorio Formaggio ed aveva circa 65 anni, l'uomo morto carbonizzato. L'uomo, che era laureato in ingegneria, viveva con la mamma novantenne e il fratello, che si trovavano fuori casa al momento della tragedia. L'uomo era parzialmente invalido a causa di un ictus. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Si è pensato a una figa di gas, ma l'ipotesi non ha per ora trovato riscontro anche perché la casa è stata totalmente avvolta dal fuoco, cancellando ogni traccia. Le fiamme sono divampate, verso le 12.30, ma il corpo di Vittorio è stato trovato, soltanto nel primo pomeriggio, nel corso delle operazioni di bonifica, dopo lo spegnimento delle fiamme. "E' una tragedia - commenta il sindaco Giuseppe Galatà - Con si servizi sociali abbiamo trovato una sistemazione alla mamma di Vittorio e al fratello. Vigili del fuoco e carabinieri faranno chiarezza sull'accaduto".