Biasotti lascia Fi, non attacco Toti

Il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Sandro Biasotti lascia il partito dopo 15 anni di militanza. Ieri una indiscrezione del Secolo XIX parlava di un suo siluramento per fare posto a Giorgio Mulè. Oggi dice: "Sono io che me ne vado. Io sono ancora formalmente il coordinatore regionale e nessuno mi ha comunicato niente. Ma sono io che ho scritto sabato a Silvio Berlusconi per dirgli che non condivido la linea di attaccare il governatore Giovanni Toti e che mi sarei fatto da parte se questa fosse rimasta la direttiva. Avevo fatto la scelta di restare in Forza Italia, quando è nata Cambiamo!. E non l'ho fatto per interesse, perché è un partito in declino. L' ho fatto per affetto e per la mia storia. Ma se mi chiedono di scegliere tra la mia terra e il partito io sto con la regione. A Berlusconi avevo proposto quattro nuovi coordinatori provinciali e non ho avuto risposta e ho spiegato perché ritengo controproducente e sbagliato attaccare Toti, come mi chiedono