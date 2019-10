Al San Martino punti per allattare seno

Promuovere e favorire l'allattamento al seno in uno spazio dedicato e confortevole. Il Dipartimento Ginecologico e Percorso Nascita dell'Ospedale San Martino ha attivato, nell'Unità Operativa di Neonatologia, due Punti di Allattamento Materno (Pam). Il Pam è costituito da una stanza attrezzata con un fasciatoio, comode poltrone per agevolare gli attacchi al seno e un bagno. I punti Pam sono collocati presso l'Ambulatorio e il Nido dell'Unità Operativa di Neonatologia. L'istituzione del Pam per i dirigenti del San Martino rappresenta "un segno di una grande civiltà e sensibilità verso le donne".

"Il Latte Materno - dice il dottor Cesare Arioni - è l'alimento di inizio vita per tutti i mammiferi, fornisce tutti i nutrienti di cui un neonato ha bisogno ed è l'alimento ideale per il cucciolo d'uomo. L'allattamento al seno rappresenta la modalità di nutrizione più naturale e ottimale da fornire ai bambini".