'Scherzi a parte' beffa a Toti

Il programma televisivo di Mediaset 'Scherzi a parte', in onda su Canale 5, ha fatto uno scherzo al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti organizzando una falsa intervista di un giornalista del New York Times sulla Liguria. "È proprio il caso di dire 'ci sono cascato!' - commenta Toti sulla sua pagina fb - l'intervista del giornalista del New York Times sulla Liguria in realtà era una trappola di 'Scherzi a parte'... un applauso alla produzione per il grande lavoro fatto, qualche applauso in meno per i complici! Volete sapere cosa mi hanno combinato? Non perdetevi la prossima stagione" della trasmissione.