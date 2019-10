Roma ritrova Ranieri: Fazio,'battiamolo'

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Dopo aver condiviso una parte della passata stagione la Roma e Claudio Ranieri si ritroveranno domenica da avversari. Il tecnico ha infatti accettato la proposta della Samp e farà il suo esordio a Marassi proprio ospitando i giallorossi. A Trigoria però i sentimenti per 90' minuti saranno messi da parte. "Gli vogliamo bene ma lo saluteremo dopo la partita. Prima vogliamo vincere" spiega Federico Fazio parlando di Ranieri come di un allenatore "con tanta esperienza nel calcio". "Arriva in una squadra che non è andata bene, ma con quell'esperienza che ha lui addosso può dare la motivazione di cui adesso hanno bisogno - evidenzia il difensore argentino - Sarà una partita difficile ma la vogliamo vincere". Il tecnico Paulo Fonseca domani sarà presente davanti alla Corte federale d'appello per l'udienza relativa al ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata al termine della gara col Cagliari.